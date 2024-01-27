27 Oca 2024 - 09:31 - Asayiş

Nasut Kayalı'nın eşi yaşamını yitirdi

Kocaelispor’un kurucularından, spor ve siyaset alanının duayen ismi Nasut Kayalı'nın eşi, Yalçın ve Engin Kayalı'nın anneleri Gülşen Kayalı vefat etti