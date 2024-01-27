AKP iktidarında tarikat ve cemaatler cirit atıyor!

Cemaat veya Cemaât (Arapça: جَمَاعَة), dinde bir fikir, kitap, şeyh, imam, veli, alim veya ibadet için bir araya gelen topluluklara denir. İslâm'da ayrıca tasavvuf ve benzeri hareketlerde, belli bir görüş ve inanca sahip gruplar için de kullanılır. Tasavvuf cemaatine tarikat denmektedir. (Vikipedi)
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Tarikat (Arapça: طريقة), veya tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı'ya özgü düşünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir. (Vikipedi)
TARİKAT/CEMAAT YAPILANMASI
http://bolgehaber67.net’ten Faik Mekik, “ Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı tarikat/cemaatler” başlıklı bir yazı yazdı. Yazının bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum;
Amerikan emperyalizminin desteği ile gerçekleşen 12 Eylül 1980 faşist darbesiyle yeşil kuşak projesine dahil edilen ülkemiz siyasal İslam’ın, tarikat/cemaat yapılanmasıyla önü açılmış oldu. Nurcular ile Kenan Evren’in, İskenderpaşa tarikatı ile Turgut Özal’ın yakın ilişkilerini kamuoyunda bilmeyen yoktu. Günümüzde ise Fethullah Gülen’den (FETÖ) boşalan; kamusal, ekonomik ve siyasal alanları Menzil cemaatinin doldurduğunu bilmeyen kalmadı. Bilindik tarikat ve cemaatlerin vakıfları 1982’de vergiden muaf tutulmuştu. Bu tarihten itibaren tarikat/cemaatler yurtlar, dershaneler, okullar kurarak eğitim ve öğretimde önemli bir yere sahip oldular.
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1925’te Şeyh Sait, dini kullanarak Cumhuriyet’i yıkmaya çalışmıştı. Cumhuriyeti kuranlar, buna karşı, ‘’Dini siyasete alet etmek vatana ihanet suçudur’’ şeklinde bir kanunla mücadele etmişlerdi.
Aradan 91 yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da bu sefer FETÖ, dini kullanarak Cumhuriyet’i yıkmak istedi. Bugün başka tarikatlar ve cemaatler gizli, açık şekilde cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar. Keşke tarihten ders çıkarılabilse…
DERNEK VE VAKIF MASKESİ
Halkımızın dini duyguların iliklerine kadar istismar ederek sömüren tarikat/cemaatler; devlet kademelerinde dernek ve vakıf maskesiyle palazlanıyorlar. Denetlenmek bir yana kamusal, ekonomik ve siyasal alanda yer buluyorlar. Tarikat/cemaat okulları ile yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, baskılar, cinsel istismar, tecavüz, cinayet, intihar herkes tarafından bilinir hale gelmiştir.”
ATATÜRÜK’ÜN TARİHİ SÖZÜ…
Mustafa Kemal Atatürk, tarikatlar ve cemaatlerle ilgili, “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir” diyor…
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Yukarıda tarikat ve cemaatle ilgili değerlendirmeleri sizinle paylaştım.
Günümüzde ‘tarikat’ deyince, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı geliyor…
‘Cemaat’ deyince, yine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı geliyor…
Bazı tarikat ve cemaat mensupları Atatürk ve Cumhuriyet’e ağır hakaret ediyorlar.
İfadeleri alınıyor, serbest bırakılıyorlar.
Atatürk ve Cumhuriyet’e ağır hakaret edenler hakkında daha caydırıcı cezalar verilmeli diye düşünüyorum. Sosyal medyada ülkemizdeki tarikat ve cemaatlerin isimleri yayınlanıyor. Sosyal medyadaki bu tarikat ve cemaat isimlerini sizlerle paylaştım.
TÜRKİYE'DEKİ TARİKATLAR VE CEMAATLER:
1. Menzilciler
2. Nakşibendi
3. İskenderpaşa C.
4. İsmailağa C.
5. Süleymancılar
6. Hazneviler
7. Yahyalı C.
8. Erenköy C.
9. Tufancılar
10.Kıbrısiler
11. Zilan C.
12. Reyhaniler
13. Hacegan C.
14. Işıkçılar
15. Arvasiler
16. Akfırat C.
17.Halidiye
18. Şeyh Muhammed
19. Nayır Erzincani
20. Bilvanis Grubu
21. Kadiri
22. Galibiler
23. İcmalciler
24.Tillocular
25. Muhammediye
26.Halisiye
27. Üveysler
28. Şeyh Osman C.
29. Zenbililer
30. Hüseyniler
31. Farukiler
32. Bilal-i Nadir
33. Kesnizani
34. Şettariye
35. Halveti
36. Cerrahiler
37. Uşşakiler
38. Şabaniye
39. Mısriyye
40. Ticaniler
41. Ruşeniye
42. İpek Yolu Gurubu
43. Sünbüliye
44. Nasuhiyye
45. İbrahimiye
46. Rifai Tarikatı
47. Kubbealtı C.
48. Çorum Dergahı
49. Mehmet Efendi C.
50. Maafiriler
51. Antakiler
52. Marufiler
53. Ayderussiyye
54. Sayyadiye
55. Zeyniyye
56.Sebsebiyye
57. Kantaniye
58. Bayramiler
59. Maşukiler
60. Aksarayiler
61. Edirneviler
62. Yakubi
63. Kabayiler
64.Kemaliler
65. Sühversiyye
66. Zeyniyye
67. Çeştiyye
68. Sabiriye
69. Nizamiyye
70. Fetullah Gülen C.
71. İlim Yayma C.
72. Kırkıncı Hocacılar C.
73. Yeni Asyacılar Grubu
74.Yeni Nesilciler Grubu
75. Aczimendiler
76. Meşveretçiler
77. Medzehra Gurubu
78. Zehra Vakfı
79. Okuyucular (Kurtoğlu)
80. Yazıcılar
81. Sungurcular Grubu
82. Medrese Alimleri
83. Vakfı
84. Şalvarlı Efe C.
85. Hayrat C.
86. Norşin Dergahı
87. Arif Efendi üfürükçü tarikatı
88. Hiranur
89. Adnan Oktarcılar (x)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - ÜLKE İRAN AFGANİSTAN OLMA YOLUNDA İLERLİYOR ZATEN BÖYLE YAPMAZSA AKP İKTİDARINI SÜRDÜREMEZ.
Adem X - 3-5 satır doğru.
gerisi .....
İnanca,muhafazakarlığa alehte uydurulmuş hikayeler.
Emperyalizm ÜLKELERDE soykırım yaparak,Topraklarına çöker
İşbirlikçi piyonları ile de kültürel soykırım yapar.
Toplumun maddi,manevi güç odaklarını ele geçirerir,
Yıkılması gerekenler yıkılır,yakılması gerekenler yakılır.
Boş kalan alanları, O da,dernek,sendika,spor kulubü vs gibi bölerek
başka bir mama verme alanı oluşturur.
Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Tez kelleleri koparılsın ah rahmetli Atatürk vermiş çoşkuyu kopartmış Peygamber efendimizin zamanında yokmuş bunlar akp sayesinde azdılar kudurdular
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.