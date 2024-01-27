27 Oca 2024 - 10:18- Siyaset G:

Babacan gündeme getirdi! Merkez Bankası binasına ne olacak?

Merkez Bankası Kocaeli Şubesi'nin dış cephesinde bulunan file Kocaeli halkının gündem konusu olmuştu. Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından konu tekrar gündeme getirildi. Elde edilen bilgilere göre binanın tadilat sürecinde olduğu ve filenin geçici önlem olarak binaya giydirildiği aktarıldı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Babacan gündeme getirdi! Merkez Bankası binasına ne olacak? mask

Merkez Bankası Kocaeli Şubesi’nin binasına takılan file vatandaşlar tarafından çok konuşulmuş, binanın dışındaki fileyi gören vatandaşlar binanın güvenli olup olmadığı konusundaki endişelerini dile getirmişti. Yerel seçimler kapsamında Kocaeli’ne ziyarette bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kocaeli’deki Merkez Bankası’na takılan fileyi gündeme getirip konuya ilişkin, “İzmit’teki Merkez Bankası’na elbise giydirir gibi tel giydirmişler. Ankara’daki Merkez Bankası’nın duvarlarının döküldüğünü biliyorduk ama İzmit’i de bilmiyorduk. Kurumları rezil ettiler, beş paralık ettiler” demişti.

ENDİŞE EDİLECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK

Elde edilen bilgilere göre Merkez Bankası Kocaeli Şubesi Binası önümüzdeki günlerde dış cephe tadilatına girecek. Bu nedenle bina dışına takılan file geçici bir önlem olarak takıldı. İş güvenliği kapsamında binaya kimsenin zarar görmemesi adına file takılarak önlem alındı. Tadilat esnasında şubenin hizmet vermeye devam edeceği öğrenilirken, endişe edilecek herhangi bir durumun olmadığı öğrenildi.
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27 Oca 2024 - 10:18 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Eroldemirbek - SÖKEN TAKAN BOŞ KALMAZ MÜTEAHHİTLERE PARA LAZIM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 10:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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