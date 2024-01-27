Babacan gündeme getirdi! Merkez Bankası binasına ne olacak?

Merkez Bankası Kocaeli Şubesi’nin binasına takılan file vatandaşlar tarafından çok konuşulmuş, binanın dışındaki fileyi gören vatandaşlar binanın güvenli olup olmadığı konusundaki endişelerini dile getirmişti. Yerel seçimler kapsamında Kocaeli’ne ziyarette bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kocaeli’deki Merkez Bankası’na takılan fileyi gündeme getirip konuya ilişkin, “İzmit’teki Merkez Bankası’na elbise giydirir gibi tel giydirmişler. Ankara’daki Merkez Bankası’nın duvarlarının döküldüğünü biliyorduk ama İzmit’i de bilmiyorduk. Kurumları rezil ettiler, beş paralık ettiler” demişti.

ENDİŞE EDİLECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK

Elde edilen bilgilere göre Merkez Bankası Kocaeli Şubesi Binası önümüzdeki günlerde dış cephe tadilatına girecek. Bu nedenle bina dışına takılan file geçici bir önlem olarak takıldı. İş güvenliği kapsamında binaya kimsenin zarar görmemesi adına file takılarak önlem alındı. Tadilat esnasında şubenin hizmet vermeye devam edeceği öğrenilirken, endişe edilecek herhangi bir durumun olmadığı öğrenildi.