- Spor

12.Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası Grupları belli oldu

Bu yıl 12'ncisi yapılacak olan Altın Kiraz Dostluk Futbol kura çekimi Tütünçiftlik sahilinde bulunan Nazende Restaurant'ta yapıldı. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada maçlar 9 Şubat tarihinde başlayacak

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri

27 Oca 2024 - 10:25 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL