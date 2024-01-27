“PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ” PRÖMİYER YAPTI

Provalarına Aralık ayında başlanan oyun; Bir Çocuk Tiyatrosunun oyuna nasıl hazırlandığını anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan oyun, çocuk seyircilere karne hediyesi oldu. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin’in yönetmenliğinde hazırlıkları tamamlanan “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyun 8 yaş ve üzeri çocukları tiyatroya bekliyor. Oyun hem ailelerin hem de çocukların büyük beğenisini kazandı.

Sahnede büyük Usta Burhan Akçin. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, yıllar sonra sahneye “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyun ile çıktı. Kocaeli’de çocukların gelişimi için büyük emek veren Burhan Akçin, bu sefer sahnede oyundaki Yönetmene hayat vererek çocukların hayal güçlerine dokunuyor. Onlara, tiyatro’nun geliştirici yönünü gösteriyor.

Çocukların içsel çatışmalarına dışarıdan bakarak, imgeleme becerilerini ve hayal güçlerini kullanarak, duygusal zekâlarının gelişiminin sağlanmasında tiyatro oyunlarınn çok önemli bir işlevi vardır. “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyunun bu işleve katkı sağlayan iyi bir örnek.

Oyunun özeti; Solucan rolünü oynayan oyuncu gelmeyince, onun yerine Dekorcu oyuna girer. Ama başaramaz. Oyun yarıda kalır. Seyirciler salonu terk eder. Tiyatro kapanmak üzeredir. Oyuncular her yeri kapatıp vedalaşırken Yönetmen onları geri çağırarak her şeye yeniden başlar.

Oyun Tarihi:

28 Ocak Pazar : 14.00 – 16.00

Oyunun biletilerine Kocaeli Bölge Tiyatrosu sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.