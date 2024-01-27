- Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar 374 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı açıkladı: Hesaplara yatırıldı mask

Bakan İbrahim Yumaklı tarımsal desteklerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Toplam 9 milyar 374 milyon 88 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Buna göre, 8 milyar 949 milyon lira hububat, baklagil ve dane mısır desteği sağlandı.

Yem bitkileri desteği olarak 388 milyon 246 bin lira ödendi.

Hayvan gen kaynakları desteği 17, kırsal kalkınma yatırım desteği ise yaklaşık 15 milyon lira oldu.

Kaynak: CUMHURİYET
# Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesi, destek, oldu

27 Oca 2024 - 10:59 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL