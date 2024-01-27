- Ekonomi

‘İhracatta dış talep kurdan daha önemli’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat performansı ve kurun seyri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘İhracatta dış talep kurdan daha önemli’ mask

Şimşek şunları kaydetti: 

“İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3.3, reel ihracatımız yüzde 7.1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36.4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz.” 

Kaynak: MİLLİYET
# Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İhracat, ihracat performansı, talep, yüksek

27 Oca 2024 - 11:02 - Ekonomi

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