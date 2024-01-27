Türk Telekom vatandaşlara illallah ettirdi!

Kocaeli’nin Kozluk Mahallesi’nde 21 Aralık 2023’ten bu yana Türk Telekom altyapı kablolarının arızalanmasından dolayı vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadıklarını ve sorunun hala çözülemediğini ifade etti.

37 GÜNDÜR DEVAM EDEN MAĞDURİYET

Konuya ilişkin gazetemize konuşan vatandaşlar ise, “37 gündür Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nde oturan vatandaşlar olarak Türk Telekom mağduruyuz. 21 Aralık 2023 tarihinde Türk Telekom altyapısı koptuğunu ve lokal bağlantı arızası olduğu söylendi. Bunun ardından bizde 22 Aralık’ta arıza kaydını yaptırdık. Fakat o tarihten beri ne telefonlar çalışıyor ne de internet. Geliyorlar halledeceğiz deyip gidiyorlar. En son 18 Ocak’ta binalara gelen Türk Telekom rögarları arasına altyapı için boş boru döşendi. Ertesi gün ne gelen oldu ne de giden. Her gün arıza devam ediyor diye telefonlara mesaj geliyor. Bizler Ruşen Hakkı Caddesi’nde oturan vatandaşlar ve esnaflar olarak mağduruz. Arıza kaydı yapmaktan başka bir şey yapamıyoruz.

BÖLGE HALKININ ZARARI NE OLACAK?

İnternet yüzünden cep telefonlarına dünya kadar faturalar ödedik. Kullanmadığımız hatların telefon ve internetlerini mahsup edeceklerini söylüyorlar fakat hizmet alamadığımız dönemde ekstra ödediğimiz paraları kim ödeyecek? Uzaya çıkıyoruz ama 50 metre kabloyu 37 günde yenileyemiyorlar. Burada Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi numara 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve numara 11’de bulunan 2 iş yeri de etkilenen bölgeler. Bizler Kozluklu vatandaşlar olarak yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm getirmesini istiyoruz” dedi.