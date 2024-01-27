ABD'de Teksas gerilimi

ABD'de Oklahoma eyaleti Valisi Kevin Stitt, Teksas eyaletinin, Başkan Joe Biden hükümetiyle devam eden sınır anlaşmazlığında Teksas'a destek amacıyla Oklahoma Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına yardıma göndereceğini duyurdu.

Stitt Fox TV'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Cumhuriyetçi valilere çağrısı üzerine, kayıtsız göçmenlerin geçişini engelleme konusunda Washington yönetimiyle ters düşen "Teksas'ın yanında olduklarını" belirtti.

Vali Stitt, sınır güvenliği için Teksas'a daha önce de Oklahoma Ulusal Muhafız Birliği'nden destek gönderdiğini anımsattığı açıklamasında, gerekli yönlendirmeleri yaptığını, "birliklerin hareket için hazırlandığını" söyledi.

Bizzat Teksas sınırına giderek inceleme yaptığını aktaran Stitt, "Sınır görevlilerinin bile kafaları karışık. Bunlar iyi Amerikalılar ve patronlarına itaat etmeye çalışıyorlar ama bu politikayı da kabul etmiyorlar." diye konuştu.

ABD 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de X hesabındaki paylaşımında, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı." ifadelerini kullandı.

25 VALİ ORTAK BİLDİRİ YAYIMLAMIŞTI

Trump'ın ülkedeki tüm Cumhuriyetçi valilere, ulusal muhafızlarını sınıra göndermek suretiyle Teksas'a destek vermeleri çağrısı üzerine, 25 Cumhuriyetçi vali dün ortak bir bildiriyle, Biden yönetimini sınır krizi karşısında "halkı terk etmekle" suçlamış ve Teksas Valisi Gregg Abbott'a desteğini açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Salı günü, mahkeme kararına rağmen, Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN VALİLER

Alabama Valisi Kay Ivey, Alaska Valisi Mike Dunleavy, Arkansas Valisi Sarah Sanders, Florida Valisi Ron DeSantis, Georgia Valisi Brian Kemp, Idaho Valisi Brad Little, Indiana Valisi Eric Holcomb, Louisiana Valisi Jeff Landry, Mississippi Valisi Tate Reeves, Missouri Valisi Mike Parson, Montana Valisi Greg Gianforte, Nebraska Valisi Jim Pillen, Nevada Valisi Joe Lombardo, New Hampshire Valisi Chris Sununu, Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, Ohio Valisi Mike DeWine, Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Güney Karolina Valisi Henry McMaster, Güney Dakota Valisi Kristi Noem, Tennessee Valisi Bill Lee, Utah Valisi Spencer Cox, Virginia Valisi Glenn Youngkin, Batı Virginia Valisi Jim Justice, Wyoming Valisi Mark Gordon.

Kaynak: BİRGÜN