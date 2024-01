Gergerlioğlu: "Mağdurun kimliğine bakılmaz!"

Mağdurun kimliğine bakılmaz!

Hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığını söyleyen Gergerlioğlu, “Bizim defalarca gündeme getirdiğimiz Gabon’lu Dina ile ilgili duruşma dün yapıldı. Uzun süredir süreci takip ediyoruz. Türkiye’de üniversite okumaya gelen ve Karabük Filyos çayında cesedi bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’ya ilişkin davanın 2. duruşması yapıldı ve 29 Nisan’a ertelendi. Önemli ihmaller gördüğümüz için bu davanın peşine düşüp her hafta burada gündem ediyorduk ve etmeye devam edeceğiz. Birçok kadın kuruluşu da davaya katıldı ve Dina’nın hakkını aradı. Dina’nın ırkçılık gördüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı yönündeki iddiaları annesi tarafından dile getirildi ve en sonunda yaşadığı tüm olaylardan sonra Dina’nın cesedi Filyos çayında bulundu! “O kimsesiz, yabancı bir insandır. Bize ne?” demedik burada her hafta Dina’yı gündem ettik ve kendisinin çok esrarengiz bir cinayete kurban gittiğini söyledik. Irkçılık ve taciz iddiaları gündemdeydi. Kendisi Karabük Postanesi’ne gittiği zaman bile bir istekte bulunduğunda cinsel tacize uğramıştı. “Birlikte olursan sana şu işi yaparız.” Şeklinde birtakım iddialarda, söylemlerde bulunulmuş avukatları tarafından. Doğru mudur, yanlış mıdır? Tüm iddialar mahkemede ortaya çıkacak fakat biz ırkçılığa da kadınlara yönelik şiddete ve tacize, tecavüze hepsine karşıyız.” şeklinde konuştu.



Emekliler ekonomik zorluklar yüzünden eziliyor



Vatandaşların emekli maaşları ile ilgili kendisine başvurduğunu dile getiren Gergerlioğlu, “Şu anda emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir gündemimiz var. Biliyorsunuz 16 milyona yakın insan emekli ve aldıkları maaş komik düzeyde. Emekliye %3-5 zam yapılıyor! Bu zam hiçbir derde deva değil! Emekliler son derece büyük bir sıkıntı içinde yaşıyor. Biz seyyanen zamlar yapılması gerektiğini söylüyoruz ve dengesi bozulan enflasyonun fırladığı bir zaman diliminde, dengelerin eski haline dönüşmesi için rasyonel ekonomi politikalarının takip edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü böylesi bir ortamda emekli eziliyor, asgari ücretli eziliyor. Burada karlı çıkanlar maalesef para babaları oluyor ve sonuçta emekli ezilmeye devam ediyor. Bize başvuran emekli kardeşlerimiz diyor ki: “Ayın 19’unda hesabıma 7500 TL yattığını gördüm ve bana kök maaşımın 4400 TL olduğunu söylediler yapılan zamla maaşımın 6490 olduğunu söylediler. Ekstra yüzde 5 zam ile 7500 TL’ye tamamlanacak dediler ama bu hiçbir şeye yaramıyor, derdimize derman değil.” diyorlar. “5000 prim ile emeklilik hakkımız ve 3600’den yaştan emeklilik hakkımız son çıkan EYT yasasında bizlere söz verildi ama hakkımız verilmedi.” diyen binlerce insan bize başvuruyor. Öncesinde 5000 prim ve 3600 kısmi emeklilik hakkimiz yasaldı şu anda bu yasal hakkımız çiğneniyor şeklinde konuşan vatandaşlar, bunlar için kredi çektiklerini ve mağdur olduklarını söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.



Dünya çapında işlere imza atmıştı, KHK mağduru oldu



KHK’lı ses sanatçısı Sırrı Er’in yaşadıklarını anlatan Gergerlioğlu, “TRT’de çok nitelikli programlara imza attı. Türkiye ve dünya çapında çok başarılı programlar yaptı ve daha sonra haksız, hukuksuz iftiralar ile işinden KHK ile ihraç edildi. Bununla da kalınmadı, 21 Aralık 2023 yılından beri ev hapsinde. Sırrı Er, “15 Şubat 2023 yılında eşim kahrından kanser illetine yakalandı ve vefat etti. Annem kalp yetmezliği hastası 81 yaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ev hapsimin ve yurtdışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum.” diyor. Lütfen Adalet Bakanlığı bu konuya eğilsin. Düşünün 21 Aralık 2023’den beri bu kişi mağdur edilmiş durumda, ev hapsinde. İfade özgürlüğü sınırları içindeki söylemlerinden dolayı mağdur edilmiş durumda, bu zulmün, bu haksızlığın bitmesi gerektiğini söylüyoruz.” şeklinde konuştu.



Güzel Haber



73 yaşındaki hasta tutsak Kadriye Işık’ı defalarca gündeme getirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Kadriye Işık Kayseri Cezaevi’nde mahpus bir annemiz gidip kendisini ziyarette etmiştim, gözyaşları ile bana çektiği çileleri anlatmıştı. Allah’tan baskılarımız sonuç verdi ve Kadriye Işık teyzenin önceki gün infaz erteleme aldığını öğrendik ve cezaevinden tahliye edildi. Bu güzel bir haber! Her zaman size üzücü haber vermeyeceğiz. Bu defa da güzel bir haber verelim.” dedi.



“Benim babam şehit'tir. Ama bu statüyle övünmeyi istemedim hiç, babamı canlı istedim.”

Komedi sanatçısı olan Yusuf Bilal Altıntaş’ın katıldığı programda söylediği sözlere vurgu yapan Gergerlioğlu, “Yusuf Bilal Altıntaş’ın çok önemli cümleleri kamuoyuna yansıdı. “Benim babam şehit'tir. Ama bu statüyle övünmeyi istemedim hiç, babamı canlı istedim.” diyor ve ardından ekliyor “ Bizim ülkede, 'Nerelisin' sorusuna, 'Diyarbakır'lıyım' deyince, soruyu soran kişide oluşan şey 'Acaba, var mıdır bağlantısı?' imasını görüyoruz, söylemese bile hissediyoruz. Bunu sadece Kürtler anlar.” diyor Yusuf Bilal Altıntaş. Bu konuda çok şeyler söylendi çünkü Kürtler bu ayrımcılığı çok iyi biliyor ve onların sinir uçlarına dokunulduğu için bu konu çok önemli bir şekilde gündem oldu.” şeklinde konuştu.



“Al ağacında doğmuş, ver ağacı nedir bilmiyor”

Kocaeli Derince’de bulunan Safiport Limanına yönelik birçok eleştiride bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, “Safiport Limanı Körfez’i kirletiyor, bunun yanı sıra şunu bilmiyorduk; işçilerine de zulmediyormuş. Derince Safiport Limanı sahibi para üstüne para kazanıyor ama çevreye verdiği zarardan vazgeçmiyor. İşçisine yaptığı zulümden vazgeçmiyor. Burada çalışan işçiler basına konuşmuş; “Yemekler en düşük kalitede veriliyor. Perişan durumdayız. 12 saat çalışıyoruz, dinlenmeden diğer vardiyaya çıkıyoruz. İş güvenliği çok düşük seviyede ve limanda yer darılınca iş kazaları oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir puantör arkadaşımız hayatını kaybetti. Patron çok para kazanıyor ama bize bir çay, bir şeker bile vermek istemiyor. Bunlar bile kısıtlı. Limanda gemilerin her hareketinden dolar üzerinden bol bol paralar alıyor ama bize doğru düzgün bir maaş vermiyor.” diyorlar. Safiport işçileri arasında patronun adı çıkmış. “Al ağacında doğmuş, ver ağacı nedir bilmiyor” diyorlarmış patrona! Sayın Patron adınız böyle çıkmış, tüm kamuoyu ve işçiler böyle konuşuyor; “Al ağacında doğmuş, ver ağacı nedir bilmiyor” diyorlar, sizin hakkınızda! İşçinin hakkını bu kadar çiğnemeyin, biz ayrıca Derince Safiport Limanı’nın Körfez’i kirletmesi büyük bir tehlike unsuru olmasından dolayı da defaatle eleştirmiştik.” ifadelerini kullandı.