Şehit eşini yalnız bırakmadılar

1985 yılında Gölcük ilçesinde görev esnasında geçirdiği trafik kazası sebebiyle şehit düşen Fikret Turanlı’nın eşi Mine Turanlı’yı Vali Şefik Aygöl ve Nazlı Aygöl yalnız bırakmadı. Mine Turanlı’nın acısına ortak olan Vali Aygöl, her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehidimizin geride bıraktığı bizlere emanet ettiği eşi Mine Turanlı’yı evinde ziyaret ettik. Rabbim ebediyete giden yolculukta şehidimizi ve acılı eşini kavuştursun. Bizler şehitlerimizden bize emanet ailelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Acılarına ortak olup güldüklerinde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.