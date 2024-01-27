Depremzedeler İzmit Belediyesini unutmadı

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye giden İzmit Belediyesi ekipleri, sürekli depremzedelerin yanında oldu. ‘Sizi En İyi Biz Anlarız’ sloganı ile depremzedelerin yanında olan İzmit Belediyesi ekiplerine deprem bölgesinden teşekkür geldi.

“SİZLERİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ”

Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen İzmit Belediyesi ekiplerinin yardımlarını unutmayan Pazarcık’ta yaşayan depremzede Emir Yaşar tarafından belediyeye iletilen mesajda şu ifadeler kullanıldı, “Öncelikle merhaba nasılsınız? Geçen yıl başımıza gelen felaketlerden dolayı bizleri düşündüğünüz için bize yapılan emeklerinizden dolayı sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz sizleri unutmadık, unutmayacağız. Emeklerinizden dolayı hakkınızı helal ediniz.”