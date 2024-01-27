Erişime kapatılan yasa dışı kumar sitesi 6 katına çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, örgütlerin finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 159 bin 515 internet sitesinin erişime engellendiğini söyledi.

Şimşek, yasa dışı şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çeşitli kişi veya örgütlerce organize olarak kurulan ve işletilen internet siteleri ve çeşitli platformlardan yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynatıldığını belirten Şimşek, bu sitelerin tamamına yakınının yurt dışından yayın yaptığını ifade etti.

YASAL SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR

Şimşek, Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresinin (MPİ), yasa dışı şans oyunları, bahis ve sanal kumar oynatan internet sitelerini sürekli izlediğini ve suç oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili gerekli yasal süreci yürüttüğünü belirtti.

"KUMAR SİTELERİ 99 FARKLI ÜLKEDEN YAYIN YAPIYOR"

İdare tarafından tespit edilen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildiğini ve erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılmasının sağlandığına dikkati çekerek Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda MPİ tarafından geçen yıl ülkemizde lisans almadığı halde sanal ortamda yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesi BTK'ye bildirildi ve bunlardan 159 bin 515'ine erişim engellendi. BTK'ye ihbar edilen site sayısı 2022'de 24 bin 815, erişimi engellenen site sayısı ise 24 bin 716 olmuştu. Göreve geldiğimiz günden itibaren terör örgütlerinin en önemli finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla erişimi engellenen site sayısı bir önceki yıla göre 6 katına çıktı."

Şimşek, 2019-2023 döneminde ise BTK'ye ihbar edilen site sayısının 233 bin 800'ü bulduğunu ve bunlardan 224 bin 566'sına erişimin engellendiğini söyledi.

Yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar sitelerinin tamamının 99 farklı ülkeden yayın yaptıklarına ve yurt dışı kaynaklı olduklarına işaret eden Şimşek, söz konusu 168 bin 30 sitenin 73 bin 175'inin ABD, 41 bin 607'sinin Ermenistan ve 19 bin 757'sinin Hollanda menşeli olduğunu söyledi. Şimşek ayrıca Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Belize ve Singapur gibi ülkelerden de yayın yapıldığını sözlerine ekledi.