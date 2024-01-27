En çok prim yapan hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,37 kazançla tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.347,58 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,37 kazançla 7.966,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,72 artışla 11.103,04 puan, Mali Endeksi yüzde 2,71 yükselişle 8.956,19 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,46 artışla 12.592,02 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,01 ile Kocaer Çelik oldu. Kocaer Çelik'i yüzde 14,59 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 14,36 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,17 ile Türkiye İş Bankası (C), yüzde 1,75 ile Ege Endüstri ve 1,71 ile Akbank olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 405 milyar 743 milyon lirayla Koç Holding, 358 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 302 milyar 133 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN DÜŞERKEN, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi.

Doların fiyatı yüzde 0,39 artışla 30,3100 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,33 yükselişle 32,9860 lira oldu.

Geçen hafta 38,3110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 artarak 38,6820 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 kazançla 35,2400 liradan alıcı buldu.