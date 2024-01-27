Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam yolda!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik beklenmiyor.

En son motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam gelmişti.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: CUMHURİYET