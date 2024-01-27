Taraftar ek kontenjan istiyor

DERNEK ÇAĞRIDA BULUNDU
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği dün akşam yapmış olduğu açıklamada taraftarlarımız için ek kontenjan istedi. Yapılan açıklama şu şekilde:
“ Haftasonu deplasmanda karşılaşacağımız Altay müsabakası için tarafımıza ayrılan 621 kişilik kontenjan, çok kısa süre içerisinde tükenmiştir. Fakat kulübümüz ve derneğimize Altay deplasmanı için hala bilet talepleri gelmektedir. Buradan Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm dost Altay camiasına çağrıda bulunuyoruz. Pazar günü İzmir’de oynanacak olan müsabaka için, camiamıza ek kontenjan verilebilmesi kanadında tüm Altay Yönetim Kurulu ve Altay camiasını desteğe davet ediyoruz. Saygılarımızla”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.