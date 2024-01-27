- Spor

Taraftar ek kontenjan istiyor

Kocaelispor’un yarın deplasmanda oynayacağı Altay maçı için taraftarlarımız ek kontenjan istedi. 621 bilet saniyeler içinde tükenirken, maça gelmek isteyen çoğu taraftar bilet sayısı nedeni ile maça gelemiyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Taraftar ek kontenjan istiyor mask

DERNEK ÇAĞRIDA BULUNDU

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği dün akşam yapmış olduğu açıklamada taraftarlarımız için ek kontenjan istedi. Yapılan açıklama şu şekilde:

“ Haftasonu deplasmanda karşılaşacağımız Altay müsabakası için tarafımıza ayrılan 621 kişilik kontenjan, çok kısa süre içerisinde tükenmiştir. Fakat kulübümüz ve derneğimize Altay deplasmanı için hala bilet talepleri gelmektedir. Buradan Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm dost Altay camiasına çağrıda bulunuyoruz. Pazar günü İzmir’de oynanacak olan müsabaka için, camiamıza ek kontenjan verilebilmesi kanadında tüm Altay Yönetim Kurulu ve Altay camiasını desteğe davet ediyoruz. Saygılarımızla”
# taraftar, Hodri Meydan, ek kontejan, Kocaelispor, Altay, İzmir

27 Oca 2024 - 12:50 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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