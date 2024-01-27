Kocaeli Şehir Hastanesi personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli Şehir Hastanesi bünyesinde çalıştırmak üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en ilkokul en yüksek önlisans mezunu olması şartıyla 1yıl süreyle 20 garson istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.