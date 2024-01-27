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Mert Çölgeçen Iğdır FK’da

Kocaelispor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran genç futbolcu Mert Çölgeçen, TFF 2. lig takımlarından Iğdır FK ile anlaşmaya vardı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Mert Çölgeçen Iğdır FK’da mask
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HAYIRLI OLSUN DENİLDİ

TFF 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır FK, Kocaelispor’un genç oyuncusu Mert Çölgeçen ile anlaşmaya vardı. Yaklaşık 2 hafta önce gazetemizde yazdığımız haberde de belirttiğimiz gibi, genç oyuncu Mert Çölgeçen Iğdır FK’ya transfer oldu. Dün akşam saatlerinde kulüpten resmi açıklama geldi. Mert, ayağının tozu ile bugün antrenmana çıktı.
# Kocaelispor, mert çölgeçen, Iğdır FK, transfer, oldu

27 Oca 2024 - 13:01 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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