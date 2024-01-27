Mert Çölgeçen Iğdır FK’da

HAYIRLI OLSUN DENİLDİ

TFF 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır FK, Kocaelispor’un genç oyuncusu Mert Çölgeçen ile anlaşmaya vardı. Yaklaşık 2 hafta önce gazetemizde yazdığımız haberde de belirttiğimiz gibi, genç oyuncu Mert Çölgeçen Iğdır FK’ya transfer oldu. Dün akşam saatlerinde kulüpten resmi açıklama geldi. Mert, ayağının tozu ile bugün antrenmana çıktı.