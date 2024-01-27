Mert Çölgeçen Iğdır FK’da

HAYIRLI OLSUN DENİLDİ
TFF 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır FK, Kocaelispor’un genç oyuncusu Mert Çölgeçen ile anlaşmaya vardı. Yaklaşık 2 hafta önce gazetemizde yazdığımız haberde de belirttiğimiz gibi, genç oyuncu Mert Çölgeçen Iğdır FK’ya transfer oldu. Dün akşam saatlerinde kulüpten resmi açıklama geldi. Mert, ayağının tozu ile bugün antrenmana çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.