İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Acur’dan sert sözler

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yaklaşan yerel seçimler öncesi sosyal medya hesabı üzerinden iktidar partisine sert sözlerle yüklendi. Acur sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi,

İKTİDARI SİZE VERDİ BELEDİYELERİ VERSE NE OLACAK

“İktidar tarafından devamlı gündem ekonomi dışına çekiliyor. Millet geçinemiyor akşam ne pişireceğim diye düşünüyor simit olmuş 15 TL siz hala şu belediyeyi bize verin bu belediyeyi bize verin diyorsunuz şimdi size soruyorum iktidarı size verdi de ne oldu ki belediyeleri size verince ne olacak.”