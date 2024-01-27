İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Acur’dan sert sözler

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yaklaşan yerel seçimler öncesi sosyal medya hesabı üzerinden iktidar partisine sert sözlerle yüklendi. Acur sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şunları söyledi,
İKTİDARI SİZE VERDİ BELEDİYELERİ VERSE NE OLACAK
“İktidar tarafından devamlı gündem ekonomi dışına çekiliyor. Millet geçinemiyor akşam ne pişireceğim diye düşünüyor simit olmuş 15 TL siz hala şu belediyeyi bize verin bu belediyeyi bize verin diyorsunuz şimdi size soruyorum iktidarı size verdi de ne oldu ki belediyeleri size verince ne olacak.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.