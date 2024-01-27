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Büyükakın, taraftarın isteğini kırmadı

Kocaelispor'un Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyada " Kocaeli Stadyumu'nu tarif eden yol tabelalarının tümüne Kocaelispor logosu konmasını istiyoruz." diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan istekte bulunan taraftarın gönderisine cevap olarak Büyükakın, "O iş tamam kardeşim" paylaşımında bulundu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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“O İŞ TAMAM KARDEŞİM”

Sosyal medyada Yahya Yalçın adlı Kocaelispor taraftarının talebi şu şekilde olmuştu,"@tahirbuyukakin başkanım günaydın. Dün akşamki mutluluğun ardından sizden biristeğimiz olacak. Kocaeli Stadyumu'nu tarif eden yol tabelalarının tümüne KOCAELİSPOR logosu konmasını istiyoruz. Sizin için çok küçük bir iş, bizim için muazzam bir olay. Bizi kırmayın lütfen!” Bu gönderiyi alıntılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"O iş tamam kardeşim" dedi ve levhalara eklenen Kocaelispor logolarını paylaştı.
# Kocaelispor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

27 Oca 2024 - 13:12 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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