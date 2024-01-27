Büyükakın, taraftarın isteğini kırmadı

“O İŞ TAMAM KARDEŞİM”

Sosyal medyada Yahya Yalçın adlı Kocaelispor taraftarının talebi şu şekilde olmuştu,"@tahirbuyukakin başkanım günaydın. Dün akşamki mutluluğun ardından sizden biristeğimiz olacak. Kocaeli Stadyumu'nu tarif eden yol tabelalarının tümüne KOCAELİSPOR logosu konmasını istiyoruz. Sizin için çok küçük bir iş, bizim için muazzam bir olay. Bizi kırmayın lütfen!” Bu gönderiyi alıntılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"O iş tamam kardeşim" dedi ve levhalara eklenen Kocaelispor logolarını paylaştı.