Büyükakın, taraftarın isteğini kırmadı

“O İŞ TAMAM KARDEŞİM”
Sosyal medyada Yahya Yalçın adlı Kocaelispor taraftarının talebi şu şekilde olmuştu,"@tahirbuyukakin başkanım günaydın. Dün akşamki mutluluğun ardından sizden biristeğimiz olacak. Kocaeli Stadyumu'nu tarif eden yol tabelalarının tümüne KOCAELİSPOR logosu konmasını istiyoruz. Sizin için çok küçük bir iş, bizim için muazzam bir olay. Bizi kırmayın lütfen!” Bu gönderiyi alıntılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"O iş tamam kardeşim" dedi ve levhalara eklenen Kocaelispor logolarını paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.