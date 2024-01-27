"SAĞLIKTA MOBBİNG'E GEÇİT YOK!"

19.01. 2024 Cuma günü saat 16.30 ‘da Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde görev yapan Hemşire Serkan GÜÇLÜ hakkında herhangi bir soruşturma ve sebep gösterilmeden görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili sağlıkta yeni yüzyıl sendikası olarak yapmış olduğumuz basın açıklamasına istinaden, 22.01.2024 Pazartesi günü kurum Başhekimi İlyas SARI ile Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası olarak görüşme talebinde bulunduk. Başhekim İlyas SARI şahsımı kabul etmeyip, Serkan GÜÇLÜ ile görüşmeyi kabul etmiştir. Şahsımla ilgili Serkan GÜÇLÜ ’ye:

“Sen Salimi araştırdın mı, ben araştırdım oradan oraya kaç tane kurumdan sürülmüş sen nasıl böyle bir adamın peşinden gidersin, ben şimdi onu buradan göndereceğim. Ben bu kurumda olduğum sürece seni de Acil serviste çalıştırmayacağım bakalım el mi yaman bey mi yaman size daha neler yapacağım. Sizin peşinizden ne kadar gelen varsa” diyerek; tehditler savurup görüşmeyi sonlandırmıştır.

"Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır"

Görüşmenin üzerinden henüz 1 saat geçmemişken üyemiz görev yapmış olduğu Acil Servis Polikliniğinden alınıp, polikliniğe sürülmüştür. Aynı şekilde Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikasının Genel Başkanı Salim KAR ise görev yapmış olduğu Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil biriminden alınıp Beylikbağı semt polikliniğine görevlendirilmesi haksız ve hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır.

"Yaşanan bu zulmün ve krallığın adeta kanıtı"

Kıymetli devlet büyüklerimiz Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası olarak Gebze Fatih devlet hastanesinde mobbing yapılıyor. Yapılan bu mobbing ve zulme sessiz kalmayacağımızı bildirdiğimiz basın açıklamamızın ardından sendikamızın üyesi ve Sendikanın Genel Başkanı Salim KAR gayri nizami yapılan bu görev yeri değişiklikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yaşanan bu zulmün ve krallığın adeta kanıtı olmuştur.

"Asla boyun eğmeyeceğiz"

Buradan tüm sağlık çalışanlarına sesleniyorum Mobbinge karşı birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarına, üyelerimize, sendika yönetimine karşı başlatılan bu zulme boyun eğmeyip gerek hukuki gerekse eylemsel tüm adımları atarak sağlığın yeni yüzyılında mobbinge, liyakatsizliğe asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerini kullandı