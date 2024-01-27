YSK Başkanlığı'nda kura çekimi: Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belli oluyor

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunca ( YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre bugün, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığı'nda kura çekimi yapılıyor.

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebiliyor.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ

Millet Partisi: 26. sıra

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 31. sıra

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 20. sıra

Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra

Gelecek Partisi: 16. sıra

Sol Parti: 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK PAR): 21. sıra

Memleket Partisi: 5. sıra

Aydınlık Demokrasi Partisi: 30. sıra

Demokratik Sol Parti (DSP): 7. sıra

Adalet Birlik Partisi: 23. sıra

Emek Partisi: 19. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP): 13. sıra

Güç Birliği Partisi: 25. sıra

Milli Yol Partisi: 27. sıra

Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP): 1. sıra

Yeniden Refah Partisi (YRP): 8. sıra

Zafer Partisi: 12. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP): 18. sıra

Ocak Partisi: 22. sıra

Saadet Partisi: 34. sıra

Anavatan Partisi: 6. sıra

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 32. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra

Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra

Genç Parti: 29. sıra

Demokrat Parti (DP): 24. sıra

Adalet Partisi: 28. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi): 33. sıra

İYİ Parti: 2. sıra

Büyük Birlik Partisi (BBP): 4. sıra

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 10. sıra

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 9. sıra

Türkiye Komünist Hareketi (TKH): 14. sıra

Kaynak: CUMHURİYET