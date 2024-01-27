YSK Başkanlığı'nda kura çekimi: Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belli oluyor

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapılıyor.
Yüksek Seçim Kurulunca ( YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Takvime göre bugün, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığı'nda kura çekimi yapılıyor.
Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebiliyor.
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.
İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ
Millet Partisi: 26. sıra
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 31. sıra
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 20. sıra
Yeni Türkiye Partisi: 17. sıra
Gelecek Partisi: 16. sıra
Sol Parti: 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK PAR): 21. sıra
Memleket Partisi: 5. sıra
Aydınlık Demokrasi Partisi: 30. sıra
Demokratik Sol Parti (DSP): 7. sıra
Adalet Birlik Partisi: 23. sıra
Emek Partisi: 19. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP): 13. sıra
Güç Birliği Partisi: 25. sıra
Milli Yol Partisi: 27. sıra
Adalet ve Kalkınma Partisi ( AKP): 1. sıra
Yeniden Refah Partisi (YRP): 8. sıra
Zafer Partisi: 12. sıra
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP): 18. sıra
Ocak Partisi: 22. sıra
Saadet Partisi: 34. sıra
Anavatan Partisi: 6. sıra
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 32. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi: 15. sıra
Anadolu Birliği Partisi: 11. sıra
Genç Parti: 29. sıra
Demokrat Parti (DP): 24. sıra
Adalet Partisi: 28. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi): 33. sıra
İYİ Parti: 2. sıra
Büyük Birlik Partisi (BBP): 4. sıra
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 10. sıra
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 9. sıra
Türkiye Komünist Hareketi (TKH): 14. sıra
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.