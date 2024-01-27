SP Gölcük'e bir aday daha!

İbrahim Akgündüz kimdir?
1977 Uşak’ta doğdu. Aslen Konyalıdır. Konya İmam Hatip Lisesi’nden Mezun oldu. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğinden Fakültesi’nden 3.’lükle mezun oldu. 2002 yılında Gölcük'te vatani görevini asteğmen olarak yaptı. İlkokul 5. sınıftan itibaren Milli Gençlik Vakfında yer aldı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde çeşitli görevler aldı. 2009-2014 Yılları arasında Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Saadet Partisi Gölcük’te Bir dönem ilçe başkanlığı yaptı. Geçmiş dönemlerde Milletvekili Adaylığı ve Belediye Başkan Adaylığı yapan AKGÜNDÜZ Evli ve 1 çocuk babasıdır. Gölcük Akgündüz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin sahibidir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bulut - Daha önceki seçimde turan dumluyla ellibeş çekişirken ellibeşe satan adam gene aday oluyo son gün akpye yatan kişi gene aday oluyo
Gölcüklü - Fabrikada selam dahi vermeyen,ikili ilişkileri zayıf olan biri soğuktur…
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.