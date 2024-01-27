SP Gölcük'e bir aday daha!

İbrahim Akgündüz kimdir?

1977 Uşak’ta doğdu. Aslen Konyalıdır. Konya İmam Hatip Lisesi’nden Mezun oldu. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliğinden Fakültesi’nden 3.’lükle mezun oldu. 2002 yılında Gölcük'te vatani görevini asteğmen olarak yaptı. İlkokul 5. sınıftan itibaren Milli Gençlik Vakfında yer aldı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde çeşitli görevler aldı. 2009-2014 Yılları arasında Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Saadet Partisi Gölcük’te Bir dönem ilçe başkanlığı yaptı. Geçmiş dönemlerde Milletvekili Adaylığı ve Belediye Başkan Adaylığı yapan AKGÜNDÜZ Evli ve 1 çocuk babasıdır. Gölcük Akgündüz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin sahibidir.