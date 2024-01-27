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İzmit Çocuk Festivali’nde çocuklar çok eğleniyor

İzmit Belediyesinin organize ettiği Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun sergilediği Kırmızı Pabuçlar oyunu çocuklar tarafından çok beğenildi

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İzmit Çocuk Festivali’nde çocuklar çok eğleniyor mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, çocukların ara tatili verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla organize ettiği Çocuk Festivali etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar; tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, makrome, hediyelik obje ve mum yapımı atölyelerinde el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanarak, keyifli zaman geçiriyor. 

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuk Festivali etkinlikleri, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam etti. Çocuklar, atölyeler çalışmalarının yanında yüz boyama ve balon yapma etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Çocuk Festivali kapsamında İzmit’e gelen Uygur Çocuk Tiyatrosu da ‘Kırmızı Papuçlar’ oyununu sergiledi. İki ayrı seansta gösterisi yapılan oyunu izleyen çocuklar, büyük bir keyifle oyunu izledi.
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27 Oca 2024 - 14:32 - Gündem

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