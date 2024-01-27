CHP'li Acurman'dan AKP'li Hülagü'ye HASTANE ÇIKIŞI!

Acurman'ın açıklaması şu şekilde:

"Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, mahalli idareler seçimlerinin arifesinde yarım kalan hizmetler kenti Kocaeli'mizi hatırlayarak, sağlık hizmetlerinde büyük sorunlara dair vaatlerde bulunmuştur.

İki gün öncesinde Başiskele ve Kartepe ilçelerimizi teğet geçen vaatlerine göstermiş olduğumuz tepkimizden olacak nüfusu 100 binin oldukça üzerinde olan bu ilçelerimizin devlet hastanesi hizmetinden mahrum kaldığının farkına varmış ve bu kez de iktidar partisinin Başiskele ve Kartepe'ye birer hastane konduracağını vaat etmiştir.

Uzun yıllardır onlarca kez kent gündemine taşıdığımız bu hizmet yoksunluğu AKP iktidarının ancak seçim arifesinde aklına gelmiş, belediye başkanımız sayın Özlü de 5 yıl önce seçim vaadi olarak sunduğu devlet hastanesi bir kez daha seçim yatırımı olarak vaad edilmiştir.

Başiskele'deki 130 bin komşumuz artık büyük laflar, boş vaatler değil gerçekleşmiş hizmetler görmeyi hak etmektedir. İktidar partisinin seçimden seçime aklına gelen bu büyük Başiskele ailesinin boş vaatlere karnı doymuştur.

Takvimlere 5 yıl önce girmesi gereken yatırımların halen vaat olarak kalması kabul edilemez. Yatırım planlarına alınan onlarca hizmet duyurusunun kadük kaldığı ilimizde devlet hastanesinin de AKP elinde seçim oyuncağı olarak sunulmasını kabul etmiyor,

130 bin komşumuz adına boş vaatlere "artık yeter" diyoruz.

Başiskele'de vaat değil hizmet istiyoruz. 31 Mart'ta Başiskele'de ve tüm Kocaeli'de yeni bir çağın açılacağına ve komşularımızın hak ettikleri hizmetlerle buluşacağına yürekten inanıyoruz."