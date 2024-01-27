Merhume Gülşen Kayalı, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi
- Spor
Nasut Kayalı’nın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaelispor’un kurucularından olan, 2018 yılında hayatını kaybeden Nasut Kayalı’nın eşi Gülşen Kayalı hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.