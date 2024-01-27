27 Oca 2024 - 15:07- Gündem G:

Dilovasın'da 4164 m² tarım arazisi mahkemeden satılık

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Dilovasın'da 4164 m² tarım arazisi mahkemeden satılık mask

T.C. GEBZE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Dilovası İlçe, TAVŞANCIL-1 Mahalle/Köy, 500 Ada, 149 Parsel, Dava konusu parsel kadastro ...
Adresi : Kahramanlar Caddesi Üzerinde Dilovası / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.164,16 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.246.240,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:27

25/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

27 Oca 2024 - 15:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL