2000 model Peugeot marka minibüs ve ticari plakası icradan satılık

2021/3975 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3975 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|895.000,00
|1
|Taşıt
|54S2950 Plakalı , 2000 Model , PEUGEOT Marka , J 9 Tipli , P15700926390 Motor No'lu , NLN0P2201Y2211895 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2498cm3 , Rengi Beyaz, minibüs ve ticari plakası birlikte satışa çıkarılmıştır. Aracın ayrıntılı bilgileri UYAP E-SATIŞ PORTAL da yayınlanan ilanda ve ekindeki bilirkişi raporundabelirtilmiştir.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde taşımacılık yapan umum servis araçları plakasına sahip olduğu, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ 8. Madde 14. Bendi gereği İcra satışı sonrasında yeni sahibinin çalışma ruhsatı alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması ve bu yönetmeliği 7. Maddesinde belirtilen Ticari araç tahsis belgesi için gerekli olan evrakları tamamlamaları halinde çalışma ruhsatı düzenlenecektir. Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezindeyapılan hasar tespit sorgulaması sonucu sistemde hasar kaydı tespit edilmemiştir. Araç üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen ve üçüncü maddede yazılı olan eksikliklerin giderilmesi ve dikkate alınması, hasarların onarılması ve yapılması gereken işler için oluşacak masrafların düşülmesi neticesinde aracın icra satışındaki değerinin 45.000,00 TL (KIRKBEŞBİN TÜRKLİRASI) olduğu, hattın icra satışındaki değerinin850.000,00 TL (SEKİZYÜZELLİBİN TÜRKLİRASI) olduğu,araç ve hat ekonomik bütünlük teşkil ettiğinden birlikte satılması gerektiğikanaatine varılmıştır. Araç MSN Yediemin Otoparkı, İstasyon Mah. Ankara Cad. Çilem Sok.No:131, KARTEPE/KOCAELİ adresinde olup incelenebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 14:05
22/01/2024 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.