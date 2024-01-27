2021 model Opel marka taşıt mahkemeden satılık

T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/39 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 830.000,00 1 Taşıt 41RA255 Plakalı , 2021 Model , OPEL Marka , U Tipli , 10XVDW1816225 Motor No'lu , VXKUPHNKSM4245714 taşıt çalışır vaziyette

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:25

24/01/2024 (İİK m.114/4)