2021 model Opel marka taşıt mahkemeden satılık

2023/39 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|830.000,00
|1
|Taşıt
|41RA255 Plakalı , 2021 Model , OPEL Marka , U Tipli , 10XVDW1816225 Motor No'lu , VXKUPHNKSM4245714 taşıt çalışır vaziyette
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:25
24/01/2024 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.