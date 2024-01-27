27 Oca 2024 - 15:12- Gündem G:

2021 model Opel marka taşıt mahkemeden satılık

2021 model Opel marka taşıt mahkemeden satılık mask

T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/39 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
830.000,001Taşıt41RA255 Plakalı , 2021 Model , OPEL Marka , U Tipli , 10XVDW1816225 Motor No'lu , VXKUPHNKSM4245714 taşıt çalışır vaziyette

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:25
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 14:25

24/01/2024 (İİK m.114/4)

27 Oca 2024 - 15:12 - Gündem

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