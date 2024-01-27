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Esnaf ziyareti yapan Prof.Dr. Aydal'a yoğun ilgi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir adayı Prof. Dr. Doğan Aydal'a esnaf ziyaretinde bulundu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Esnaf ziyareti yapan Prof.Dr. Aydal'a yoğun ilgi mask
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Yeniden Refah Partisi adayları İzmit Yürüyüş Yolunda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ziyaretine Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İzmit Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin ve İl Başkanı Ali Taştan ile partiler katılım gösterdi. Öğlen namazını Fevziye Camii'nde kılan Yeniden Refahlılar namazın ardından birlikte Yürüyüş Yolu üzerindeki esnafı tek tek ziyaret etti. Aydal vatandaşlara seçim beyannamesi olan kitapçığı verdi. Aydal Vatandaşlara önce okuyun projelerimizi görün sonra kararınızı verirsiniz derken yolda karşılaştığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
# Yeniden Refah Partisi, İzmit Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin, Kocaeli Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, esnaf, Vatandaş, ziyaret

27 Oca 2024 - 15:16 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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