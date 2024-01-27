Körfezim, galibiyet serisi başlamasın mı?

3 PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ
Şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Kocaelispor, yarın İzmir ekibi Altay ile deplasmanda mücadele edecek. Takımımızda tek eksik şu an için sakatlığı devam eden Oğuz Ceylan. Öte yandan takımda başka bir eksik yok. Futbolcular ve teknik heyet galibiyete kilitlenmiş durumda. İlk devrede 3-2 mağlup ettiğimiz Altay karşısında yeni hedef gol yemeden galip gelmek. Çalkantılı bir dönemden geçen Altay karşısında mutlak 3 puanı almak zaruri hale geldi.
HEDEFİMİZ 8 MAÇTA 20 PUAN
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in ilk devresinde ki ilk 10 maçında, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. İkindi devreye ise 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet işe başladık. Skandal hakem hatalarına sahne olan Manisa FK maçı haricinde, lig lideri Üyüpspor’u mağlup ederek yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki hedef ise kalan 8 maçta en az 20 puan toplamak. Kocaelispor bu hedef doğrultusunda hareket edecek. 8 maçta en az 20 puan toplanması bizi direkt Süper Lig’e çıkarmak için elzem hale gelecek.
19.00’DA BAŞLAYACAK
Yeşil - Siyahlı temsilcimiz Kocaelispor, yarın saat 19.00’da Altay’ın karşısına çıkacak. Kocaelispor adına kritik düzeyde olan maç Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Yunus Dursun yönetirken, yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Arif Dilmenç yapacak.
ALTAY’IN HANGİ KADROYLA ÇIKACAĞI KESTİRİLEMİYOR
Paixao, Eren Karataş ve Efe'nin ardından hafta içinde Tolga, Deniz, Ozan, Zeki'nin takımdan ayrılması üzerine teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifa ettiği Altay'ın başında U19 Antrenörü Onur Nasuhoğulları görev yapacak. İzmir temsilcisi altyapı takviyeli kadrosuyla Kocaelispor karşısında mücadele verecek. Kalecileri Ozan ve Eren'le vedalaşan Altay'ın kalesini üçüncü kaleci konumundaki Mustafa koruyacak. Santrforlar Paixao ve Deniz'in ayrılması nedeniyle ileri uçta sol kanat Eren Erdoğan'ın görev yapabilir.
MAÇIN KÜNYESİ
Altay - Kocaelispor
STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmenç
YAYIN: Beinsport Max, TRT Spor, ( Kocaeli Gazetesi canlı anlatım)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.