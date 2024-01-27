"Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa Müslüman değildir"

Türkiye dün Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın vaazını konuştu. Halkı bölmeyen, kimseyi dışlamayan, nefretin değil adaletin, doğruluğun ön planda tutulduğu vaaz sosyal medyada “Din adamı dediğin işte böyle olur” diye yorumlandı. Adnan Zeki Bıyık’ın vaazından satır başları şöyle:
DOĞRULUK VE ADALET
■ Müslümanlığın dayandığı temel doğruluktur, adalettir. Bir adam adil değilse, dürüst ve doğru bir insan değilse, onun secdesi Allah’a ulaşmaz.
■ Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, fütursuzca yetimin hakkına el uzatıyorsa alnı secdeden kalkmasa da Allah’ın katına ulaşmaz. Kabe’de yatsa ne yazar? Peygamberimiz bu tip insanların namazını kılmamıştır arkadaşlar.
■ Müslümanlık doğruluk dinidir. Doğru değilsek bizim Müslümanlıkla ilgimiz yok. Az önce söyledim. Adamın sattığı ürün ıslak, terazide ağır gelsin diye. Ne diyor peygamberimiz, ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ Bizden değil ne demek gavur ya işte gavur. Dinin gidiyor demek bu kadar büyük bir tehdittir bu. Düzgün ol. Doğru ol. İbadetinin eksiğini gediğini Allah bağışlar.
Yıllar önce “Zaman gazetesi almak caiz değil’’ dediği için hedef tahtasına konulan, ‘’Yılbaşında hindi yiyin ama kul hakkı yemeyin. Torpil yapmayı dinine aykırı görmeyenin dini İslam değildir’’ açıklaması ile gündeme gelen Adnan Zeki Bıyık, dualarında sık sık Atatürk’ten övgü ile bahsediyor.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - İşte din adamı,diyanet işleri başkanı herif gibi lüks yaşayıp altta kalanın canı çıksın demedi.rte nin dümen suyunda bir diyanet istemiyoruz.Evet topluma devletin,milletinin hakkının çalınmayacağını haykıracak bu adamlara ihtiyacımız var.
Halil Erdem - Allahım ne olur bize böyle din adamları nasip eyle
Ger 14 - EYVAH.YA EMEKLİ YA SÜRGÜN.!!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.