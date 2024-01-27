"Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa Müslüman değildir"

Türkiye dün Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın vaazını konuştu. Halkı bölmeyen, kimseyi dışlamayan, nefretin değil adaletin, doğruluğun ön planda tutulduğu vaaz sosyal medyada “Din adamı dediğin işte böyle olur” diye yorumlandı. Adnan Zeki Bıyık’ın vaazından satır başları şöyle:

DOĞRULUK VE ADALET

■ Müslümanlığın dayandığı temel doğruluktur, adalettir. Bir adam adil değilse, dürüst ve doğru bir insan değilse, onun secdesi Allah’a ulaşmaz.

■ Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, fütursuzca yetimin hakkına el uzatıyorsa alnı secdeden kalkmasa da Allah’ın katına ulaşmaz. Kabe’de yatsa ne yazar? Peygamberimiz bu tip insanların namazını kılmamıştır arkadaşlar.

■ Müslümanlık doğruluk dinidir. Doğru değilsek bizim Müslümanlıkla ilgimiz yok. Az önce söyledim. Adamın sattığı ürün ıslak, terazide ağır gelsin diye. Ne diyor peygamberimiz, ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ Bizden değil ne demek gavur ya işte gavur. Dinin gidiyor demek bu kadar büyük bir tehdittir bu. Düzgün ol. Doğru ol. İbadetinin eksiğini gediğini Allah bağışlar.

Yıllar önce “Zaman gazetesi almak caiz değil’’ dediği için hedef tahtasına konulan, ‘’Yılbaşında hindi yiyin ama kul hakkı yemeyin. Torpil yapmayı dinine aykırı görmeyenin dini İslam değildir’’ açıklaması ile gündeme gelen Adnan Zeki Bıyık, dualarında sık sık Atatürk’ten övgü ile bahsediyor.

Kaynak: SÖZCÜ