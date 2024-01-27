BM'de Hamas krizi!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım faaliyeti gösteren BM kurumu UNRWA'nın bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları konusunda soruşturma talimatı verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan açıklamada "Genel Sekreter bu haber karşısında dehşete düştü ve Bay Lazzarini'den bu konuyu hızla araştırmasını ve 7 Ekim'de meydana gelen olaylara veya başka herhangi bir suç faaliyetine katıldığı veya yataklık ettiği ortaya çıkan tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini sağlamasını ve potansiyel cezai kovuşturmaya sevk edilmesini istedi" denildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin bağımsız bir uzman incelemesi başlatacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın 12 personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına dair iddialar olduğunu ifade ederek "Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak duraklattı" dedi.

İtalya da kuruma nakit akışını durdurduğunu açıkladı.

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada hastanelerin operasyonlarda kullanıldığına ve UNRWA ile ilişkileri olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade edip BM kurumlarının Gazze halkına yardım sağlamada büyük rolü olduğunu vurguladı.