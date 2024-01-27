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Yine bir eski sevgili dehşeti: Kurşun yağdırdı!

Ankara'da Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı M.A. tarafından vurularak hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü... Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı
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Yine bir eski sevgili dehşeti: Kurşun yağdırdı! mask

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran, daha önce beraber yaşadığı Ayşegül Çınar'ın evine gitti. 

M.A., iddiaya göre barışmak istediğini belirttiği Ayşegül Çınar'dan olumsuz yanıt aldı.

Çıkan tartışmada M.A., üzerinde bulunan tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise kaçtı.

Ayşegül Çınar'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Çınar'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Polis, M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor...
# hayatını kaybetti

27 Oca 2024 - 15:44 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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