27 Oca 2024 - 15:44 - Asayiş

Yine bir eski sevgili dehşeti: Kurşun yağdırdı!

Ankara'da Ayşegül Çınar, eski erkek arkadaşı M.A. tarafından vurularak hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü... Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.