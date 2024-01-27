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Erzurumspor seriye bağladı: 0-2

Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Erzurumspor, Manisa FK'yı deplasmanda 2-0 yenip yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

Anadolu Ajansı
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Erzurumspor seriye bağladı: 0-2 mask

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından son 3 maçında 7 puan toplan Erzurumspor 23 puanla 11. sıraya yükseldi. Sahasında 4 maç sonra yenilen Manisa FK da 23 puanla 10. sırada kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 85 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Dokanovic, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Sinan Osmanoğlu), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli, John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 58 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 58 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+2 Shala), Eren Tozlu

Goller: Dk. 34 John Mary (Kendi kalesine), Dk. 89 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 90+4 Sertan Taşqın (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Alberk Koç, Dk. 84 Dokanovic, Dk. 90 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 36 Sefa Akgün, Dk. 77 Rosheuvel (Erzurumspor FK)



# Erzurum FK, Manisa FK, Trendyol 1. Lig

27 Oca 2024 - 15:55 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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