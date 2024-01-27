IBS’DEN (HASSAS BAĞIRSAK SENDROMU) NASIL KURTULDUM

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

O zaman referans aldığımız doktor sabah kahvaltısında avuç içi kadar peynir yenmesini öneriyor evde yapılan yoğurdun en sağlıklı gıda olduğunu söylüyordu. Ben de her gün 1 kase yoğurt yemeye özen gösteriyordum. O sıralarda bir nedenle bir süreliğine mayalı gıdaları beslenmeden çıkardım. Dolayısıyla peynir ve yoğurdu da kestim.

Zaten glutensiz besleniyordum. Süt ürünlerini de kesince gerçek rahatlama başladı. Daha sonra yoğurt ve peyniri tekrar denediğimde yoğurdun IBS semptomlarını şiddetle tetiklediğini, inek sütünden yapılan peyniri de tolere edemediğimi fark ettim. Bu konuda okudukça inek sütü kazein (süt proteini) tipinin insan sindirimine uygun olmadığını, koyun ve keçi sütündeki kazeinin farklı olduğunu ve daha iyi tolere edilebildiğini öğrendim.

IBS sorunum varken çiğ sebzeler, kükürtlü sebzeler çok gaz ve şişkinlik yapardı. Gerçek suçluları (gluten ve süt ürünleri) belirleyip beslenmeden çıkarınca bu sebzeler artık hiç dokunmuyor.

Her gün olmamak şartıyla arada koyun veya keçi peyniri yiyebiliyorum. Koyun yoğurdunun da dokunmadığını belirledim ancak bulmamız çok zor. İnek yoğurduyla yapılan tarhana dokunuyor ama koyun yoğurdu ve karabuğday unuyla yapılan tarhana yiyebiliyorum.