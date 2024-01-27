Kocaeli’de ‘Karbon Ayak İzi’ adlı panel düzenlendi!

Kocaeli Aydınlar Ocağı bugün Tramvay yolu üzerinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde ‘Karbon Ayak İzi’ adlı panel düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi Laboratuvar Sorumlusu ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Filiz moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuk konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi İsmail Özbay ve Gazeteci yazar Ali Osman Önder katıldı. Panele konuk konuşmacıların yanı sıra birçok dernek temsilci ve vatandaşlar katılım sağladı.

DOĞAYA ZARAR VERİYORUZ

Panelde ilk sözü alan Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi İsmail Özbay konuşmasında şunları söyledi, “2 binli yıllardan sonra biz de ve Avrupa’da orman yangınları yayılmaya başladı. Bunun sebebi küresel ısınmadır. Dünya bize bir mesaj veriyor. Eğer böyle giderse sizler kuru malzemeleri sıcak havalarda toplamak için yatırım yapmaya başlayacağız. Küresel ısınma her yıl yazılır. İklim krizi insanlığı tehdit ediyor denir fakat bunun için bir çaba gösterilmez. Dünyanın ekosistemi bozmadan yaşayabilsek dünya bize cennet gibi gelecek. Biz ise bunun aksine doğaya zarar veriyoruz.

BİLİM İNSANI OLARAK DOĞRULARI İNKAR EDEMEM

Bir bilim insanı olarak doğruları inkâr edemem. Dünya bize bende ne istiyorsunuz diyecek. Dünyaya yaşadıklarımıza bakın dünya bizden mi bir şey istiyor biz mi dünyadan bizden istiyoruz. Eğer dünyayla bir savaş halindeysek bu savaşı kazanma ihtimalimiz yok. Dünyaya ne verirseniz karşılığını fazlasıyla alırsınız. Eğer plastik atıklara, temiz çevreye sahip olmaya çalışmaksak ne hastalıklar biter ne pandemi ne de diğer olaylar. Dolasıyla karbon ayak izi durduk yere hayatımıza girmedi. Basit düşüneceksiniz bu hayatta. İşin özüne baktığında her şeyi yeterli kullanmak gerekir. Dünyanın haline baktığımız zamanda bu ölçü yok. Sadece karbon ayak izi sorunu değil su ayak izi sorunuyla da beraberiz.

FARKINDALIK İÇİN EĞİTİM VERİYORUZ

Yüzeysel sular küresel ısınmadan kaynaklı buharlaşacak. Bilim dünyası neyle uğraşıyor şu an su altı kaynakları nasıl oluştururuz diye düşünüyor. Küresel ısınma devam ettikçe, bir yıl içerisinde görülme sıklığı artıyorsa bu büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Karbon ayak izi neden önemli işte bu yüzden. Karbondioksit salınımı azaltmamız gerekiyor. Karbon ayak izi belirlenmesi konusunda modüller geliştiriyorlar. Geri dönüşüm sağlıyorsanız karbon ayak izinizi azaltıyorsunuz. İnsanların farkındalığı için eğitim veriyoruz. Mesela araç kullanmak yerine toplu taşıma kullanırsanız karbon ayak izi azalır. Kişiler için bir yaptırım söz konusu değil. Fakat fabrikalar için büyük yaptırımlar var. Baktığınızda dünyayı en çok kirleten Çin ve Amerika bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Bu ülkeler buna dahil olmadan bu sorunun çözümü zorlaşacak”

20 YILDIR GÜNDEMDE OLAN BİR KONU

Prof. Dr. Özbay’ın ardından konuşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi Laboratuvar Sorumlusu ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Filiz konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bildiğiniz gibi iklim krizi son 20 yıldır tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. Dünyanın dört bir yanında yaşanan sıcaklık dalgaları, çıkan orman yangınları, kasırgalar, depremler, anormal yağışlar ve seller küresel ısınmayla ilişkilendiriliyor. İşin özünde sera gazlarının artması atmosferin ısınmasına neden olarak hava olaylarını tetikleyip dünya üzerindeki yaşamı tehdit ettiği ileri sürülüyor.

PEKİ NEDİR BU KARBON AYAK İZİ?

Karbon ayak izi nedir peki? Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit cinsinden ölçülmesidir. Kişi, kurum ve ülkelerin herhangi bir faaliyet sonucunda atmosfere saldıkları sera gazı miktarı karbon ayak izini belirler. Yani karbon ayak izi çevreye verilen zararın ölçü birimidir.”

ÇOK MUTLU OLACAKSINIZ AMA HİÇBİR ŞEYE SAHİP OLMAYACAKSINIZ

Prof. Dr. Serdar Filiz’in ardından söz alan Gazeteci Yazar Ali Osman Önder ise, “İklim krizi ile Covid krizi bağlantılı. Yahu kim oluşturuyor bu krizleri. Sana karbonu dayatanın kendisi karbon üretiyor. Hadi araba yerine yürüyerek gidelim İzmit bir köşesine. İnsanları yasaklamak yerine bunları piyasaya süren kapitalizmi bize dayatanlar yasaklansın. Karbon emisyon adı altında kapatılacak. Dijital dünya çerçevesinde yani yaratıcıya karşı bir başkaldırı ve isyan durumu var. Yeni nesil yapay zekayı tanrı olarak görecek. Çünkü televizyonda gösterilen algıdan kaynaklı. Yapay zeka sizi işinizden edecek. Dijital tarım diye bir şey geliyor. Sizi topraklarınızdan edecek. Çok mutlu olacaksınız ama hiçbir şeye sahip olmayacaksınız.

HEPİMİZİ BASKI ALTINA ALACAK

İnsanoğluna verilen görev bu canlıları korumaktır. Sizin iklim kanunu olarak duyduğunuz bu durum hepimizi baskı altına alacak. Paris İklim Anlaşmasının tehlikenin büyüklüğü çok fazla. Bu anlaşma küresel bir anlaşma olduğu için iklim oyunu yapılacak amaç tek insan tek devlet tek bayrak. İnsanların çoğunun okula giden çocukları var. Sıkı takip edin karbon ayak izi uygulaması var. Karbon her şeyde var. Yani her şeye yasak getirecekler. Paris İklim Anlaşması iklim kanunu ile birlikte yeni dayatmalar baskılar getirilecek ve bunlara öyle yetkiler verilecek ki kapımıza asker ve polis yoluyla gelecekler. Ancak bu asker bizim askerimiz değil. Bu polis bizim polisimiz değil. Küresel ısınmadan bahsediyorlar fakat bunu bahsederken ne için? Ormanların yandığından bahsetmiyorlar. Ne için buğdayların yandığından bahsetmiyorlar? Niçin hayvanların katledildiğinden bahsetmiyorlar. Niçin siz havanın kötü pis kokusunu emen ormanları katlettiniz. Neden yaktınız? Ne için müsaade ettiniz diye soran yok. Kanada'da Yunanistan'da Hollanda'da Almanya'da ve Türkiye'de yanan ormanların sebebi nedir? Biliyor musunuz? Ormanlar havaya karbon gazı bırakıyor. Niyetiyle yakılıyor.”