- Eğitim

Irak'ta Türkçe eğitim dönemi!

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ın, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde Türkçe eğitiminin teknik ve idari alanlarda geliştirilmesi talebinin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından onaylandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı
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Irak'ta Türkçe eğitim dönemi! mask

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık 20 yıldan bu yana Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu kentlerdeki Türkçe eğitiminde yaşanan sıkıntıların Irak hükümetine iletildiği belirtildi.

Yıllardır Türkçe eğitiminde yaşanan teknik ve idari sıkıntıların ITC Başkanı Turan tarafından Irak Başbakanı Sudani'ye iletildiği aktarılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin de bu sorunların en kısa zamanda çözülmesi yönünde harekete geçtiği kaydedildi.

Sudani'nin, bu kapsamda "Türkçe eğitim veren tüm okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için sözleşmeli öğretmen atanmasını ve kitapların devlet tarafından basılmasını, sınav sorularının diğer dillerin sorularıyla aynı olmasını, Türkçe eğitim gören öğrencilerin açık öğretim sınavlarına katılmalarını" onayladığı aktarıldı.
# eğitim

27 Oca 2024 - 16:32 - Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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