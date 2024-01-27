Irak'ta Türkçe eğitim dönemi!

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yaklaşık 20 yıldan bu yana Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu kentlerdeki Türkçe eğitiminde yaşanan sıkıntıların Irak hükümetine iletildiği belirtildi.
Yıllardır Türkçe eğitiminde yaşanan teknik ve idari sıkıntıların ITC Başkanı Turan tarafından Irak Başbakanı Sudani'ye iletildiği aktarılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin de bu sorunların en kısa zamanda çözülmesi yönünde harekete geçtiği kaydedildi.
Sudani'nin, bu kapsamda "Türkçe eğitim veren tüm okullardaki öğretmen eksikliğinin giderilmesi için sözleşmeli öğretmen atanmasını ve kitapların devlet tarafından basılmasını, sınav sorularının diğer dillerin sorularıyla aynı olmasını, Türkçe eğitim gören öğrencilerin açık öğretim sınavlarına katılmalarını" onayladığı aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.