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Kendi kalbe, kokusu sinire şifa: İşte Reyhan'ın şaşırtan faydaları!

Ülkemiz bitki cenneti gibi. Bu bitkilerden bazıları kalp hastalıklarına şifa ve kokusu bile birçok sorunu tedavi ediyor. Şimdi size hem tıp açısından faydalı olan hem de lezzetli bir bitkinin faydalarını açıklayacağız. Bu bitkiyi ister balkonda yetiştirin ister aktardan poşet poşet alın. İşte kalbe ve sinire şifa olan bitki.

İhlas Haber Ajansı
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Kendi kalbe, kokusu sinire şifa: İşte Reyhan'ın şaşırtan faydaları! mask

Balkonda yetiştirebileceğiniz bazı bitkilerin tıpta ilaç olduğunu biliyor muydunuz?

Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, 2500 yıldan beri Ortadoğu ve Akdeniz havzasında tıbbi amaçlarla ziraatı yapılan reyhanın faydalarını açıkladı.

SİVİLCELERİ ÖNLÜYOR

İyi bir antosiyanin kaynağı olan reyhanın yalnızca gıda sanayii açısından değil, aynı zamanda parfümeri ve tıp açısından da önemli bir yeri olduğunu ifade eden Karabulut,

"Antibakteriyel olduğu, bir başka ifadeyle zararlı bakterileri temizlediği için ciltte sivilce oluşumunu engellemekte, akne oluşumlarını önleyerek pürüzsüz bir görünümün elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Vücuda sürüldüğü takdirde terlemeyi engellediği, kötü vücut kokularını, özellikle de koltuk altı kokularını giderdiği bilinmektedir. Yine etkileyici kokusuyla zararlı böcek ve haşeratı kovduğu, uygulandığı mekânın havasını tazeleyerek yenilediği ve yumuşattığı da bu bahse ilave edilmelidir."

REYHANIN ŞAŞIRTAN FAYDALARI

Reyhanın insan sağlığına faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten Prof. Dr. Karabulut, şunları söyledi:

"Yatıştırıcı, midevi, gaz söktürücü ve idrar arttırıcıdır.

Halk arasında romatizma, kalp çarpıntısı ve hemoroit gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bu bitki, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine kadar birçok sağlık sorunu ile mücadele etmektedir.

Metabolik faaliyetleri destekler

Bağışıklığı güçlendirir

Vücuttaki asitleri dengeler

Mideye (örneğin ishal, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara, mide bulantısına, sindirimi kuvvetlendirmeye) iyi gelir

Bulaşıcı hastalıkları önler

Soğuk algınlığı ile savaşır

A vitamini bakımından zengin

Radyasyona karşı koruyucu etkisi vardır

Kanser hücrelerinin koruyucu etkisi vardır

Sinir sistemini düzenler, anksiyeteye iyi gelir

Migrene faydalıdır

Sıkıntıyı giderir. Depresif ruh halini ve moral bozukluğunu giderir

Kalbe sükûnet, sinirlere hafiflik vermekte, uykusuzluktan ve zihinsel çalışmalardan kaynaklanan yorgunluğu gidermektedir.

Saç dökülmesine faydalıdır"

BAŞ DÖNMESİNE ŞİFA

Kan dolaşımını hızlandıran, kalp ve damar sağlığını takviye eden, trigliserit ve kolesterol seviyesini düşüren reyhan bitkisinden yapılan şerbet kansızlık ile mücadele etmekte, kan şekerinin düşmesine engel olarak baş dönmesi ve baygınlığı önlemektedir.

Ayrıca şeker konmadan hazırlanacak reyhan suyu ile gargara yapmak yalnızca ağızdaki yaraları iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda ağız kokusunu da gidermekte, bunlara ilave olarak sigarayı bırakmaya yardımcı olmaktadır.

Aynı şekilde ödem söktüren, bebek emziren annelerin sütünü arttıran, karaciğer ve böbrek sağlığı için yararlı olan ve öksürük tedavisinde tavsiye edilen reyhan, örneğin arı sokmasına karşı tedavi edici olarak da önerilmektedir.

Son olarak bitkimizin yağ yakıcı özelliğe sahip olduğunu ve özellikle de reyhan çayının zayıflamaya yardımcı olabileceğini belirtmeden geçmeyelim.

AŞIRISINA DİKKAT

Yine bir uyarı olarak aşırı reyhan tüketmenin böbrekleri yorabileceğini ve karaciğere zarar verebileceğini de ifade etmiş olalım.

# ifade, sağlık

27 Oca 2024 - 16:33 - Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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