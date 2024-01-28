ALTAY-KOCAELİSPOR(CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
Altay - Kocaelispor
STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmenç
YAYIN: Beinsport Max, TRT Spor, ( Kocaeli Gazetesi canlı anlatım)
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda İzmir ekibi Altay ile karşılaşıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.