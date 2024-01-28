ALTAY:0 KOCAELİSPOR:2

CANLI ANLATIM
1' Altay'ın vuruşuyla maç başladı.
9' Kocaelispor karşı ceza sahaya tehlikeli geldi. Candeias orta açtı ceza sahası içinde karşı savunma topu uzaklaştırdı.
13' Atila'nın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topta Emir Ortakaya kaleciyle karşı karşıya çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.
28' Tanque ceza sahası içinde kaleyi denedi ve top sekti. Cihat Çelik önünde kalan topa vurdu ancak top kaleyi bulmadı. Çok net gol pozisyonu kaçtı.
Son dakikalarda maçın temposu düştü. Top kayıpları ve dışarı çıkan toplar maçın temposunu düşürdü.
36' dakikada Beridze ceza sahası dışından kaleyi denedi top auta çıktı.
45' Ceza sahası içinde Beridze ve Tanque'nin topu kontrol edememesiyle net gol pozisyonları kaçtı
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ
46' Kocaelispor ikinci yarıya hızlı başladı.
Kocaelispor 60' dakikada tehlikeli geldi. Beridze'nin ceza sahasına ortasında Tanque topa yetişemedi.
75' Beridze ceza sahası dışından tekrar kaleyi denedi. Top az farkla auta çıktı.
78' Ceza sahası içinde karambole topu önüne alan Tanque topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 1-0 öne geçti.
90+6'da Kouakou kontra atakta topu ağlara gönderdi. Son dakikada Kocaelispor skoru 2-0 yaptı.
Maç 2-0 sona erdi.
MAÇIN KÜNYESİ
Altay - Kocaelispor
STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmenç
YAYIN: Beinsport Max, TRT Spor, ( Kocaeli Gazetesi canlı anlatım)
|İlk 11
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
|İlk 11
|Yedekler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Peyami - Alfaya sonsuz başarılar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.