ALTAY:0 KOCAELİSPOR:2

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CANLI ANLATIM

1' Altay'ın vuruşuyla maç başladı.

9' Kocaelispor karşı ceza sahaya tehlikeli geldi. Candeias orta açtı ceza sahası içinde karşı savunma topu uzaklaştırdı.

13' Atila'nın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topta Emir Ortakaya kaleciyle karşı karşıya çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

28' Tanque ceza sahası içinde kaleyi denedi ve top sekti. Cihat Çelik önünde kalan topa vurdu ancak top kaleyi bulmadı. Çok net gol pozisyonu kaçtı.

Son dakikalarda maçın temposu düştü. Top kayıpları ve dışarı çıkan toplar maçın temposunu düşürdü.

36' dakikada Beridze ceza sahası dışından kaleyi denedi top auta çıktı.

45' Ceza sahası içinde Beridze ve Tanque'nin topu kontrol edememesiyle net gol pozisyonları kaçtı

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

46' Kocaelispor ikinci yarıya hızlı başladı.

Kocaelispor 60' dakikada tehlikeli geldi. Beridze'nin ceza sahasına ortasında Tanque topa yetişemedi.

75' Beridze ceza sahası dışından tekrar kaleyi denedi. Top az farkla auta çıktı.

78' Ceza sahası içinde karambole topu önüne alan Tanque topu ağlara gönderdi. Kocaelispor 1-0 öne geçti.

90 dakikalık süre tamamlandı. Hakem oyuna 5 dakika uzatma ekledi.

90+6'da Kouakou kontra atakta topu ağlara gönderdi. Son dakikada Kocaelispor skoru 2-0 yaptı.

Maç 2-0 sona erdi.

MAÇIN KÜNYESİ

Altay - Kocaelispor

STAT: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmenç

YAYIN: Beinsport Max, TRT Spor, ( Kocaeli Gazetesi canlı anlatım)