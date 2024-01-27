- Gündem

‘KAAN’ hakkında son durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır’ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” şeklinde cevap verdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
‘KAAN’ hakkında son durum mask

"Çok yakın”
2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Kocael’de gerçekleştirildi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, “Herkes KAAN’ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?” sorusu üzerine Kotil, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.
# türkiye, TÜRK

27 Oca 2024 - 17:27 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL