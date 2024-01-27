35 bin sağlık personeli alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir Şehir Hastanesi dünyanın en büyük en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 hastane barındıran bu yatırım hizmet siyasetimizin nişanesidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, ecdadın, Cumhuriyetin kurucularının hayal ettiği gibi siyasi, ekonomik ve askeri olarak bağımsız güç haline gelebildiği için dik duruş sergiliyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlii - Yapılsa ne olacak 182 randevu yok dev gibi hastane yapıldı doktor yok uzata adam gönderiyor turistik amaclı kanser hastasına 4 ay sonraya tomografi mr ultrason günü verılıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.