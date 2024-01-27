Tüpraş'tan büyük bir müjde bekleniyor!

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 2023’ün en çok ilgi gören hisse senetlerinden biri olan TUPRS, geçtiğimiz yıl bedelsiz sermaye artırımı için hissedarlarına iki ve bir kez temettü ödeme kararı almıştı. Tüpraş’ın 2024 yılında yatırımcılarına dağıtacağı olası temettü şu anda sürpriz. Peki TÜPRAŞ'ın 2024 yılı temettü tahmini nedir 2024’te temettü ödeyecek mi?

TAHMİNLER REVİZE EDİLDİ

Tüpraş 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde toplam 35 milyar 271 milyon 565 bin TL net kâra ulaştı. Şirketin yükselen kârlılığı ile 2024 yılında da temettü ödemesi yapması bekleniyor. Tüpraş’ın 2024 yılında yapması muhtemel temettü için bu yıl bir kurum tahminlerini revize etti.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

İş Yatırım, Tüpraş’ın 2024 yılında hisse başına 17.47 TL temettü ödeyeceğini öngördü. Kurum temettü veriminin ise %11.95 olacağını tahmin etti. İş Yatırım’ın bundan önceki temettü tahmini hisse başına 12.49 TL seviyesindeydi. Ancak bunun yalnızca bir tahminden ibaret olduğu unutulmamalıdır. Temettü tutarı bu tutarın altında kalabileceği gibi, şirketin kârlılık durumuna göre üstüne de çıkabilir.