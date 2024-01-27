Benzin ve dizel araçların yasaklanma kararında gelişme!

Tüm dünyada etkili olmaya başlayan iklim krizinin önüne geçmek için yöntemler aranıyor. Bu yöntemlerin başında ise motorlu araçların satışını sona erdirme planı.

Karbon emisyonlarını sıfıra düşürme planı bütününde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar Avrupa kıtasında motorlu araçların satışını sona erdirme planına önceki yıllarda onay vermişti.

Avrupa ülkelerinden Almanya ve İtalya'nın isteği üzerine, AB ayrıca sentetik yakıtlar veya plug-in hibritler gibi alternatif teknolojilerin kullanımını da kabul etti. Günümüzde ise elektrikli otomobillerin üretimi ve satışı hızla artış gösterirken siyasiler ve sektör temsilcilerinden farklı görüşler gelmeye başladı.

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN 2035’TE KALDIRILMASI KARARI ERTELENECEK

Elektrikli araçlara verilen teşviklerin azalması, şarj ağlarının eksikliği ve üretim maliyetlerinin artması gibi sebeplerle siparişlerde yavaşlamalar yaşanıyor. Alman otomobil üreticisi Porsche’nin yeni elektrikli SUV'u Macan’ın tanıtımında konuşan markanın CFO’su Lutz Meschke, Avrupa’nın 2035 yılındaki kararının ertelenebileceğini söyledi.

AVRUPA HALK PARTİSİ KARARI REDDEDİYOR

Avrupa'nın en büyük siyasi partilerinden biri olarak gösterilen Avrupa Halk Partisi ise (EPP), Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce seçim manifestosu olarak içten yanmalı motorların satışının yasaklanması kararını reddettiklerini söyledi.

İddialara göre parti yönetimi, içten yanmalı motorların Avrupa’da satışının yasaklanmasının ertelenmesini istiyor.

Parti yönetiminden yapılan açıklamada, “İçten yanmalı motorların yasaklanması gibi bir politikayı reddediyoruz ve bunu da mümkün olan en kısa sürede revize edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: karar