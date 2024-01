Beyaz Saray'dan Taylor Swift'in 'müstehcen' görsellerine yasal düzenleme

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan sahte müstehcen içerikli görüntüleri ile ilgili olarak konuştu.

Jean-Pierre, “Taylor Swift'in sahte görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması endişe vericidir. Bu tür olayların kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Biden yönetimi, yasal önlem yoluyla sahte yapay zeka görüntüleri riskini azaltmamızı sağlamaya kararlıdır. Gerçek çözümler bulmaya yönelik çalışmalar devam edecektir. Bu noktada sosyal medya şirketleri içerik yönetimi konusunda kendi bağımsız kararlarını verirken, yanlış bilgilerin ve gerçek kişilerin rızası olmayan, mahrem görüntülerinin yayılmasını önlemek için kendi kurallarını uygulama konusunda önemli bir rol oynayacaklarına inanıyoruz” dedi.

Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi.

Yapılan çalışmalar arasında, çevrimiçi taciz ve istismarla mücadele etmek için bir çalışma grubu oluşturma, internet ortamında cinsel istismardan kurtulanlar için ilk ulusal 7/24 yardım hattını başlatma gibi önlemlerin yer aldığını ifade etti.

“BU TÜR İÇERİKLERE KARŞI SIFIR TOLERANS POLİTİKAMIZ VARDIR”

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu güvenlik ekibi (eski adıyla Twitter) paylaşılan müstehcen görüntüler için, “X'te Rızaya Dayalı Olmayan Müstehcen (NCN) görüntüleri yayınlamak kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırmakta ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri almaktadır. Başka ihlallerin derhal ele alınmasını ve içeriğin kaldırılmasını sağlamak için durumu yakından izliyoruz. Tüm kullanıcılar için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, 'çocuklar dahil herkesin' yapay zeka kullanılarak müstehcen görüntülerin oluşturulabileceğine dikkat çeken yorumlar yaptı.

SİYASETÇİLERDEN YAPAY ZEKA TEPKİLERİ

ABD’li siyasetçiler yayınlanan görüntüler sonrasında durumu önleyecek bir yasa oluşturulması çağrısında bulundular. Demokrat Parti Temsilci Üyesi Joe Morelle, görüntüleri ‘dehşet verici’ olarak nitelendirerek, “Taylor Swift'in yapay zeka tarafından üretilen müstehcen görüntülerinin yayılması dehşet verici ve ne yazık ki her gün, her yerde kadınların başına geliyor. Bu bir cinsel istismar ve ben de bunu federal bir suç haline getirmek için yasa tasarımla mücadele ediyorum: Mahrem Görüntülerin Derin Sahtelerinin Önlenmesi Yasası” ifadelerini kullandı.Bir diğer Demokrat Parti Üyesi Yvette Clarke ise, “Taylor Swift'in başına gelenler yeni değil. Yıllardır kadınlar, rızaları olmadan deepfake'lerin hedefi oldu. Yapay zekadaki gelişmeler sayesinde deepfake oluşturmak daha kolay ve daha ucuz. Bu, koridorun her iki tarafının da bir sorunudur ve Swiftie'lerin (Taylor Swift hayranlarına verilen isim) bile çözmek için bir araya gelmesi gerekir” dedi.