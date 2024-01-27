Kar yağışı geliyor! İşte Kocaeli hava durumunda son durum!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de kar yağışı olacak mı? Kocaeli'de kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın Kocaeli'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının için önümüzdeki hafta 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise kar tüm şehri etkisi altına alacak. İşte güncel hava durumu: