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ABD'den Türkiye'ye ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
ABD'den Türkiye'ye ziyaret mask

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. 

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
# türkiye, ziyaret

27 Oca 2024 - 19:01 - Dünya

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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