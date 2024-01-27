ABD'den Türkiye'ye ziyaret

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.