ABD'den Türkiye'ye ziyaret

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında gerçekleşecek ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.