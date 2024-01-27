- Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda!

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. 29 Ocak Pazartesi gecesinden itibaren motorine zam bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler  benzin ve  motorin fiyatlarına indirim veya  zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik beklenmiyor.


En son motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 
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27 Oca 2024 - 19:04 - Ekonomi

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