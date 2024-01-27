YSK Başkanlığı'nda kura çekimi: Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Takvime göre bugün, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığı'nda kura çekimi gerçekleştirildi.
Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebildi.
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
AKP 1. SIRA, CHP, 18. SIRA
Buna göre; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.
Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.
İŞTE PARTİLERİN PUSULADAKİ YERLERİ
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İYİ Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi (BBP)
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi (YRP)
9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti (DP)
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - Bu ülkede kapatılması gereken YSK tuik akp MHP kapatılmalıdır hatta sürgün edilmelidir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.